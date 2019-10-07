Смоленскую организацию обвинили в неуплате 11 млн рублей налогов
ООО из Рославля обвиняют в неуплате 11 млн рублей налогов, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Организация занималась скупкой и продажей металлолома и вносила недостоверные сведения в отчетность за 2015-2017 годы, говорят в ведомстве. В настоящее время следователи изучают отчетность и все обстоятельства дела.
- Цель уголовного преследования за экономические преступления - не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения средств, которые подлежат перечислению в казну, - сообщили старший помощник руководителя ведомства Наталья Зуева.
Ранее в Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании. Руководство ООО «Кабель-Смоленск» выплатило 17 сотрудникам почти 270 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU