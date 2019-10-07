2019-10-07T13:16:38+03:00
Происшествия

Смоленскую организацию обвинили в неуплате 11 млн рублей налогов

ООО из Рославля занималось скупкой и продажей металлолома
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба УФНС по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба УФНС по Смоленской области.
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ООО из Рославля обвиняют в неуплате 11 млн рублей налогов, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Организация занималась скупкой и продажей металлолома и вносила недостоверные сведения в отчетность за 2015-2017 годы, говорят в ведомстве. В настоящее время следователи изучают отчетность и все обстоятельства дела.

- Цель уголовного преследования за экономические преступления - не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения средств, которые подлежат перечислению в казну, - сообщили старший помощник руководителя ведомства Наталья Зуева.

Ранее в Смоленске частично погасили задолженность перед работниками компании. Руководство ООО «Кабель-Смоленск» выплатило 17 сотрудникам почти 270 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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