2019-10-08T06:35:43+03:00
Общество

В Смоленске назначены начальники управлений по культуре и спорту

Приказ о кадровых перестановках подписал глава города Андрей Борисов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация города Смоленска.ФОТО: администрация города Смоленска.
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В Смоленске назначены начальники управлений по культуре и спорту, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Приказ о кадровых перестановках подписал глава города Андрей Борисов.

Игорь Юрков возглавил управление культуры в Смоленске. ФОТО: администрация города Смоленска.

Игорь Юрков возглавил управление культуры в Смоленске. ФОТО: администрация города Смоленска.

Отвечать за культуру в столице региона будет 39-летний Игорь Юрков. Игорь Викторович имеет два высших образования, опыт военной службы и руководства в области культуры, а также ряд госнаград.

Евгений Дударев займется развитием спорта в столице региона. ФОТО: администрация города Смоленска.

Евгений Дударев займется развитием спорта в столице региона. ФОТО: администрация города Смоленска.

Председателем комитета по физической культуре и спорту – Евгений Дударев. Новому руководителю 34 года. После окончания академии физической культуры, спорта и туризма, он продолжил там работу преподавателем кафедры футбола и хоккея.

Ранее в Смоленске назначен новый замглавы города по инвестициям. Заниматься развитием областного центра будет Евгений Лосев. 40-летний Евгений Геннадьевич ранее год проработал гендиректором «Горводоканала» и был советником главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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