2019-10-08T06:47:26+03:00
Общество

В Смоленске благоустраивают пешеходную зону в рамках нацпроекта

На переулке Зои Космодемьянской появилась новая брусчатка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске благоустраивают пешеходную зону на переулке Зои Космодемьянской, сообщают представители городской администрации. Рабочие убрали старый асфальт и выложили дорожки плиткой.

- В настоящее время идут работы по обустройству уличного освещения. В ближайшее время начнется установка скамеек, урн, а также озеленение территории, - сообщили в администрации.

Напомним, работы на пешеходной зоне реализуются в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».

В этом году решено привести в порядок сразу четыре общественные зоны - территорию на переулке Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до пересечения с ул. Зои Космодемьянской), бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»), площадку у церкви Петра и Павла и территорию у памятника «Самолет ТУ-16» на улице Багратиона. Работы на первых двух объектах начались в августа, с двумя другими возникли сложности.

В 2018 году по программе отремонтированы площадка около ЦУМа, сквер на Кутузова и парк 1100-летия Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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