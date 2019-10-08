В Рославле иномарка на скорости слетела с дороги и врезалась в столб

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-08T07:16:32+03:00

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В Рославле иномарка на скорости врезалась в столб, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 19.35 6 октября в районе дома №178 по ул. Карла Маркса.

- Неустановленный водитель, управляя автомашиной «Nissan Primera», превысил скорость, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в столб ЛЭП, - сообщили в полиции. – 47-летний пассажир получил травмы.

Ранее под Смоленском фура на скорости слетела в кювет. Грузовик с белорусскими номерами упал на бок у пруда в Стабне. Влад Тимошков, опубликовавший запись, отмечает, что аварии у бывшего здания молокозавода происходят довольно часто.

ИСТОЧНИК KP.RU