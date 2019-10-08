2019-10-08T10:05:41+03:00
Общество

В Смоленской области заработала «горячая линия» по вопросам отопления

На коммунальщиков поступило 90 жалоб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области принимают жалобы на отсутствие отопления, сообщает пресс-служба обладминистрации. Государственная жилищная инспекция открыла «горячую линию» по вопросам, возникающим в ходе подключения многоквартирных домов к теплу.

- Сообщить о проблеме, проконсультироваться можно по телефону (4812) 20-55-88. «Горячая линия» работает в будние дни с 9.00 до 18.00, - сообщили в администрации.

Отмечается, что с 25 сентября по 7 октября от смолян поступило более 90 обращений.

Напомним, в этом году отопительный сезон в областном центре начался на неделю раньше, чем годами ранее – 25 сентября. А 7 октября в регионе местами выпал первый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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