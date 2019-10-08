2019-10-08T09:41:58+03:00
Общество

Смоленск с Москвой свяжут «Ласточки» с вагонами эконом- и бизнес-класса

Электропоезда начнут курсировать с 1 ноября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба ОАО «РЖД».ФОТО: пресс-служба ОАО «РЖД».
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Смоленск с Москвой свяжут «Ласточки» с вагонами эконом- и бизнес-класса, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД». Электропоезда начнут курсировать с 1 ноября.

- Состав из 10 вагонов (две соединенные 5-и вагонные «Ласточки») включает в себя несколько классов комфортности, адаптирован к перевозке маломобильных пассажиров и оснащен местами для провоза домашних животных, - сообщают сотрудники компании. - Новый состав заменит часть рейсов, которые выполняют 5-и вагонные «Ласточки».

Из Москвы премиальная «Ласточка» №729 будет отправляться ежедневно в 7:10, а из Смоленска – №716 (в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу) в 16:05 и №734 (во вторник и воскресенье) в 18:47. Поездка займет примерно 4 часа.

Главное отличие новой «Ласточки» – несколько классов обслуживания. Пассажиры могут приобрести билеты в эконом- или бизнес-класс.

Посмотреть расписание и приобрести билеты в железнодорожных кассах АО «ФПК» и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ранее на Смоленщине прошла акция «Внимание, переезд!». Поводом для ее проведения стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги, которые с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами на полигоне МЖД (4 из которых произошли в августе 2019 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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