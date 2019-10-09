2019-10-09T08:42:39+03:00
Общество

В Смоленской области компания откроет производство современных тканей

На предприятии будет создано 70 рабочих мест
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Ярцево компания ООО «Союз Текстильных Компаний» создаст высокотехнологичное импортозамещающее производство тканей для защитной, корпоративной, специальной, ведомственной одежды и униформы. Сообщается, что на новом производстве будет создано 70 рабочих мест.

В настоящее время доля отечественной продукции в этом сегменте рынка составляет около 60 процентов, новые мощности позволят увеличить этот показатель на 4 процента.

Отмечается, что выпускаемая продукция будет соответствовать уровню мирового качества.

Ранее «КП» сообщало о строительстве нового цеха по производству соков в Вязьме. Предприятие сможет производить около 20 млн литров соков и лимонадов, которые будут фасовать в стекло и пластик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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