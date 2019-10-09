В Смоленской области отремонтировали дорогу к зданию больницы

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-09T09:25:06+03:00

До недавнего времени подъезд к Рославльской ЦРБ был в ужасном состоянии

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В Смоленской области отремонтировали дорогу к зданию Рославльской ЦРБ, сообщает пресс-служба облдумы. До недавнего времени она была в ужасном состоянии – проехать многочисленные выбоины было настоящим испытанием для водителей. Теперь другое дело: от въезда на территорию до конца корпуса стационара с приемным покоем положено новое асфальтобетонное покрытие, заделаны ямы, мешавшие проезду к другим корпусам учреждения здравоохранения.

7 октября 2019 года депутат Смоленской областной Думы Юрий Черняк, главврач Рославльской ЦРБ Виктор Базылев и руководитель «Рославльского дорожно-строительного ПМК» Кирилл Рыжиков приняли дорогу в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе.

Главный врач больницы Виктор Базылев не скрывает радости, говорит, что надолго решена давняя проблема, когда из года в год приходилось «латать» дорогу, а своих сил и средств на капитальный ремонт дорожного покрытия на территории стационара не было.

Кардинально изменить ситуацию удалось после обсуждения проблемного вопроса с областным депутатом Юрием Черняком.

- Юрий Александрович очень внимательно отнесся к нашей проблеме и предложил пути ее решения. При его содействии была проведена экспертиза, после чего решен вопрос с финансированием, организацией и проведением работ. Сегодня дорожное покрытие отремонтировано, приведено в надлежащий вид, - поделился Виктор Базылев.

Он отметил, что Юрий Александрович постоянно участвует в решении проблемных вопросов медицинского учреждения. Как депутат, руководитель большого предприятия – Рославльского вагоноремонтного завода и просто неравнодушный человек он помогает больнице. Помимо дороги в этом году с помощью парламентария удалось приобрести диагностическое оборудование - электрокардиограф, а также мебель для фельдшерско-акушерского пункта.

С самого начала и до окончания работ строители ремонтировали дорогу так, чтобы она была постоянно открыта для проезда санитарного и другого транспорта, подвозящего пациентов. Как рассказал заместитель директора «Рославльского дорожно-строительного ПМК» Кирилл Рыжиков, коллектив предприятия выполнил работу быстро и качественно, к тому же комбинат выделил часть средств.

- Мы понимали актуальность ремонта этой дороги, - отметил Кирилл Павлович. - Предыдущее состояние не позволяло по ней качественно передвигаться, соответственно, при транспортировке больных возникали реальные неудобства. Но теперь все эти трудности остались в прошлом, а мы, в свою очередь, и дальше будем помогать больнице.

Среди депутатских приоритетов Юрия Черняка самыми важными являются вопросы в сферах здравоохранения и образования.

ФОТО: Смоленская областная Дума.

- Моменты, где идет разговор о здоровье, жизни граждан, должны быть на первом месте, - считает депутат. – От того, в каком состоянии находится дорога к больнице, зависит здоровье, а может быть, жизнь человека. Здесь рядом приемный покой, и, как знать, одна ямка, из тех, что здесь были на пути машины скорой помощи, могла свести на нет все усилия врачей. Поэтому, когда коллектив и главный врач больницы обратились за помощью по ремонту дороги, долго раздумывать не пришлось.

Было решено провести капитальный ремонт на самом проблемном участке протяженностью примерно сто метров и сделать ямочный ремонт дорожного покрытия на территории больницы.

- Понятно, чтобы отремонтировать дорогу, нужны большие деньги, - рассказал Юрий Черняк. - Мы с Кириллом Павловичем Рыжиковым, руководителем «Рославльского дорожно-строительного ПМК, который так же как и я член партии «Единая Россия», встретились и решили совместными усилиями эту задачу выполнить.

Парламентарий отметил, что в будущем есть намерение провести ремонт дорожного полотна на территории Рославльской ЦРБ в полном объеме.

- В следующем году постараемся продолжить работы. На сегодняшний день основная дорога, которая идет к приемному покою, кардиологическому и неврологическому отделениям, отремонтирована. Очень хорошо, что больных будут везти по ровной дороге в намного более комфортных условиях, - подытожил Юрий Черняк.

ИСТОЧНИК KP.RU