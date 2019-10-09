СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-09T11:34:17+03:00

Три малыша вместе с родителями пришли полакомиться солью

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Новорожденные смоленские зубрята попали на видео. Кадры, как малыши пришли с родителями полакомиться солью, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

В фотоловушку попали три детеныша.

Сотрудники нацпарка «Смоленское Поозерье» отмечают, что малыши еще отличаются даже своим цветом от взрослых животных. Но скоро их шерсть станет такой же темной, как и у взрослых особей.

Ранее в «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку. В соцсети появились кадры как зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/736762" frameborder="0"></iframe> Новорожденные смоленские зубрята попали на видео.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU