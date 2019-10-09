2019-10-09T11:34:17+03:00
Общество

Новорожденные смоленские зубрята попали на видео

Три малыша вместе с родителями пришли полакомиться солью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.ФОТО: скриншот видео паблика «Живая природа» ВКонтакте.
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Новорожденные смоленские зубрята попали на видео. Кадры, как малыши пришли с родителями полакомиться солью, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.

В фотоловушку попали три детеныша.

Сотрудники нацпарка «Смоленское Поозерье» отмечают, что малыши еще отличаются даже своим цветом от взрослых животных. Но скоро их шерсть станет такой же темной, как и у взрослых особей.

Ранее в «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку. В соцсети появились кадры как зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных.

Новорожденные смоленские зубрята попали на видео.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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