Новорожденные смоленские зубрята попали на видео
Новорожденные смоленские зубрята попали на видео. Кадры, как малыши пришли с родителями полакомиться солью, опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте.
В фотоловушку попали три детеныша.
Сотрудники нацпарка «Смоленское Поозерье» отмечают, что малыши еще отличаются даже своим цветом от взрослых животных. Но скоро их шерсть станет такой же темной, как и у взрослых особей.
Ранее в «Смоленском Поозерье» барсук попал в фотоловушку. В соцсети появились кадры как зверек разнюхивает место, где сотрудники нацпарка подкармливают животных.
Новорожденные смоленские зубрята попали на видео.Видео: паблик «Живая природа» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU