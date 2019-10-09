СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-09T16:55:53+03:00

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Смолянин задушил знакомого после дискотеки, сообщает официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. К трагедии привела ссора между мужчинами.

Сообщается, что 22-летний подсудимый и 33-летний погибший познакомились на дискотеке в Доме культуры деревни Селенки Темкинского района. Через некоторое время, когда они уже покинули здание, между ними произошла ссора, переросшая в драку.

- Тело 33-летнего нашли у одного из местных магазинов. 22-летнего обидчика суд приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима, - рассказали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU