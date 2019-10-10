2019-10-10T07:15:39+03:00
Происшествия

В Смоленской области в пожарах погибли 53 человека

56 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба регионального МЧС.ФОТО: пресс-служба регионального МЧС.
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В 2019 году огненная стихия унесла жизни 53 человек, среди которых один ребенок. Еще 56 жителей региона получили различные травмы. Всего же спасено 103 человека, еще 494 эвакуированы.

- По данным на 1 октября 2019 года в регионе зарегистрировано 4075 пожаров, из них 679 в областном центре. Чаще всего горели жилые дома, надворные постройки, машины, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Среди причин называют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и умышленные поджоги. Также в этом году 20 пожаров произошло по вине детей.

- Ущерб от пожаров составил более шести миллионов рублей. Огнеборцы спасли ценностей на сумму свыше 34 миллионов рублей, - подытожили в ведомстве.

Ранее «Комсомолка» рассказывала как пожарные спасли двух человек из горящего дома в центре Смоленска. Задыхающиеся люди находились в ловушке и не могли самостоятельно покинуть помещение. А на Мало-Краснофлотской спасли грудного ребенка. 1 апреля стало для него настоящим вторым Днем рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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