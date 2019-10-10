СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-10T07:32:08+03:00

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В Смоленске госслужащим повысят зарплату, сообщают представители городской администрации со ссылкой на итоги заседания по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшееся накануне.

С 1 октября следующего года будет проиндексирована зарплата работников казенных учреждений, муниципальных служащих, технических и прочих работников. Рост составит 3,8%. Также ее рост произойдет на 4% в октябре 2021 года и в 2022-м.

- Фонд оплаты труда лиц, заработная плата которых обеспечивается на уровне минимального размера оплаты труда, в бюджете на очередной финансовый год будет запланирован из расчета 12 130 рублей, - сообщили в администрации.

Ранее в Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. Генеральный директор организации в Десногорске с января по апрель 2019 года не платил своему работнику за труд, хотя финансовые возможности у компании были. В результате долг превысил 66 тыс. рублей.

В настоящее время, по данным областной администрации, работодатели задолжали смолянам почти 46 млн рублей. В должниках числятся руководители 10 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU