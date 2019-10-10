СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-10T09:16:11+03:00

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Смолянка ударила и обокрала подругу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ссора произошла во время застолья. Со слов потерпевшей, знакомая потребовала денег в долг, но у молодой женщины нужной суммы не оказалось и тогда она ,испугавшись быть избитой, сняла с себя серьги. Подруга обещала вернуть украшение, но, как позже выяснилось, продала его, а деньги потратила.

Стоимость сережек эксперты оценили в 8 тысяч рублей. Обидчице грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее смолянин задушил знакомого после дискотеки. 22-летний подсудимый и 33-летний погибший познакомились в Доме культуры в деревне Селенки Темкинского района. Через некоторое время, когда они уже покинули здание, между ними произошла ссора, переросшая в драку. Конфликт закончился трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU