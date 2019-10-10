В Смоленске цены на сельхозпродукцию во время ярмарки снизят на 20%
В Смоленске цены на сельхозпродукцию во время ярмарки снизят на 20-30%, сообщает пресс-служба обладминистрации. Несмотря на это реализация товаров будет выгодна фермерам, заверили представители властей.
Сообщается, что в каждом районе будет представлено около 100 наименований продукции - рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, орехи, грибы, мед. Отвечать за качество будет Главное управление ветеринарии Смоленской области. После проведения сельхозярмарки весь мусор будет вывезен регоператором.
Узнать о местах проведения ярмарки можно здесь. Также во время работы ярмарки будет перекрыто движение на ряде улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU