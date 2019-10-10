2019-10-10T11:22:58+03:00
Общество

Железную дорогу в Смоленской области готовят к работе зимой

Железнодорожники проверяют инфраструктуру, формируют запас топлива и готовят специальную снегоочистительную технику
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Смоленский регион Московской железной дороги завершает подготовку к работе в зимних условиях. Железнодорожники проверяют инфраструктуру, формируют запас топлива и готовят специальную снегоочистительную технику, сообщает пресс-служба компании. Это необходимо, чтобы в период отрицательных температур и снегопадов перевозки были безопасными, поезда ходили по расписанию.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Этой зимой очищать железнодорожное полотно от снега будут 18 единиц спецтехники, в том числе:

снегоуборочные машины (СМ) и самоходный снегоуборочный поезд – одна единица техники способна за два часа убрать с пути до 1200 кубометров снега.

плужные снегоочистители (СДПМ), способные очищать рельсы от снежных заносов до 1 метра на скорости 40 км/ч;

пневмообдувочные машины (ПОМ), которые мощной струей воздуха сдувают снег с железнодорожного полотна;

Все железнодорожники, работающие на открытом воздухе, будут обеспечены спецодеждой, средствами от обморожения.

Подготовку проходят «первозимники» – сотрудники, которые впервые будут работать на железной дороге зимой. С наступлением холодов и снегопадов существенно меняется специфика работы, поэтому все «первозимники» знакомятся с техникой безопасности, способами оказания первой помощи при переохлаждении. Машинисты изучают особенности ведения поездов в условиях плохой видимости и при снежных заносах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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