В Смоленске водитель машины «влетел» в столб на трамвайных путях
Два человека получили травмы после столкновения машины со столбом, сообщили сотрудники отдела пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 21.30 9 октября на улице Нахимова.
Водитель бордовой «двенашки» не справился с управлением, наехал на бордюр и на ходу «влетел» на опору трамвайных путей у дома №1Б. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону машины.
- Пострадали водитель 1978 года рождения и пассажир 1980 года рождения. Их прибывшие медики госпитализировали в больницу, - сообщили в полицию.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее эксперты ОНФ обнаружили брак в отремонтированной дороге на въезде в Смоленск: зафиксированы разрушения на стыках, которые, как говорят эксперты, могли появиться из-за нарушения технологических норм, и, возможно, плохого качества уложенного материала. Плюс ко всему, на некоторых участках не приведены в порядок подъездные пути к дороге и не занижен бордюрный камень практически на всех пассажирских остановках и примыканиях тротуаров.
ИСТОЧНИК KP.RU