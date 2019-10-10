В Смоленске водитель машины «влетел» в столб на трамвайных путях

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-10T11:58:56+03:00

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Два человека получили травмы после столкновения машины со столбом, сообщили сотрудники отдела пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 21.30 9 октября на улице Нахимова.

Водитель бордовой «двенашки» не справился с управлением, наехал на бордюр и на ходу «влетел» на опору трамвайных путей у дома №1Б. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону машины.

- Пострадали водитель 1978 года рождения и пассажир 1980 года рождения. Их прибывшие медики госпитализировали в больницу, - сообщили в полицию.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее эксперты ОНФ обнаружили брак в отремонтированной дороге на въезде в Смоленск: зафиксированы разрушения на стыках, которые, как говорят эксперты, могли появиться из-за нарушения технологических норм, и, возможно, плохого качества уложенного материала. Плюс ко всему, на некоторых участках не приведены в порядок подъездные пути к дороге и не занижен бордюрный камень практически на всех пассажирских остановках и примыканиях тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU