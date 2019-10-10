В Смоленске пропала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-10T13:44:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске пропала 83-летняя Антонина Матвеева. Пожилая женщина утром 9 октября вышла из дома по улице 1 Мая и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. К поискам подключились добровольцы ПСО «Сальвар».

ФОТО: ПСО «Сальвар».

Сообщается, что седоволосую женщину в красном платке, темной куртке и юбке в последний раз видели с палками для скандинавской ходьбы в Шейновке, рядом с домом, куда дальше отправилась женщина, пока загадка.

ИСТОЧНИК KP.RU