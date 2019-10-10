В Смоленске пропала пожилая женщина
Антонина Матвеева два дня не появлялась дома
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске пропала 83-летняя Антонина Матвеева. Пожилая женщина утром 9 октября вышла из дома по улице 1 Мая и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. К поискам подключились добровольцы ПСО «Сальвар».
ФОТО: ПСО «Сальвар».
Сообщается, что седоволосую женщину в красном платке, темной куртке и юбке в последний раз видели с палками для скандинавской ходьбы в Шейновке, рядом с домом, куда дальше отправилась женщина, пока загадка.
ИСТОЧНИК KP.RU