2019-10-10T14:49:44+03:00
Общество

В 7 домов Смоленска пришло долгожданное тепло

Люди около недели мерзли в квартирах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске в 7 жилых домов пришло тепло после вмешательства прокуратуры, сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков результаты рассмотрения жалоб, которые поступили во время личного приема, состоявшегося 3 октября. Людям около недели приходилось всеми возможными способами согреваться в холодных квартирах. Всего на прием к сотрудникам прокуратуры пришло 15 жителей столицы региона.

На сегодняшний день батареи потеплели в домах № 112 по улице Попова, №8 по ул. Тухачевского, №54 по ул. Автозаводская, №16 по пер. Станционный, №73А по ул. Шевченко, №19А по ул. Кловской и №4 по пер. Запольный. По остальным жалобам ведется работа.

Также в регионе в настоящее время работает телефон «горячей линии», куда смоляне также могут позвонить и сообщить о холодных батареях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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