СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-11T06:34:09+03:00

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В Смоленске построят новый скейт-парк: площадка для тренировки экстремалов появится на месте старой. По словам сотрудников городской администрации, региональной общественной организации «Экстрим клуб» предоставлена субсидия для организации места для тренировок.

- В ближайшее время начнутся работы по подготовке и расчистке площадки. Открыть обновленный скейт-парк планируют в мае 2020 года, - сообщили в администрации.

Ранее в столице региона обсуждался вопрос по строительству папм-трека - трассы, представляющей собой чередование ям, кочек для тренировок велосипедистов. Построить ее планировали в Реадовском парке около детской площадки. О времени строительства пока не сообщалось.

ИСТОЧНИК KP.RU