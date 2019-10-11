В Смоленске снесут три киоска с едой и ремонтом одежды

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-11T06:53:28+03:00

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В Смоленске снесут три киоска, в двух из них продавали фастфут и местные овощи, а в другом ремонтировали одежду и сумки. Выяснилось, что павильоны установлены незаконно.

В администрации сообщили, что у владельцев строений у домов №17 и 21 по улице Октябрьской Революции и у дома №12 по пер. Юннатов есть 7 дней, чтобы демонтировать киоски. После 18 октября на место приедут сотрудники специализированной организации и снесут незаконные ларьки.

Также в администрации предупреждают владельцев строения из кирпича и ограждения в районе участка с кадастровым номером 67:27:0021068:23 (с юго-западной стороны) пос. Миловидово. Эти объекты также признаны незаконными и подлежат сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU