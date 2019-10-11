СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-11T07:04:23+03:00

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11 октября в Смоленске отключат холодную воду на проспекте Гагарина. «Горводоканал» предупреждает о проведении ремонтных работ на сетях. В зону отключения попали два дома - №5 и №7. Коммунальщики предупреждают, что воды не будет с 9.30 до 16.00. Заказать водовоз можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в Смоленске в 7 жилых домов пришло тепло после вмешательства прокуратуры. Людям около недели приходилось всеми возможными способами согреваться в холодных квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU