2019-10-11T07:04:23+03:00
Недвижимость

В Смоленске отключат холодную воду на проспекте Гагарина

«Горводоканал» проведёт ремонтные работы на сетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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11 октября в Смоленске отключат холодную воду на проспекте Гагарина. «Горводоканал» предупреждает о проведении ремонтных работ на сетях. В зону отключения попали два дома - №5 и №7. Коммунальщики предупреждают, что воды не будет с 9.30 до 16.00. Заказать водовоз можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее в Смоленске в 7 жилых домов пришло тепло после вмешательства прокуратуры. Людям около недели приходилось всеми возможными способами согреваться в холодных квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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