Историки показали найденные под Смоленском уникальные мечи

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-11T07:27:36+03:00

Более 30 предметов подняты из земли в хорошем состоянии

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Историки показали найденные под Смоленской мечи. Об экспонатах рассказал журнал proshloe.com.

В настоящее время редкие находки хранятся в Государственном историческом музее. Под особой охраной 31 меч. Древнее оружие были поднято из земли во время раскопок в Гнездово.

- Пролежав тысячу лет в земле, они остаются опасным оружием – заточка до сих пор сохранилась. Их прекрасное состояние позволяет рассмотреть мельчайшие детали устройства и убранства мечей таких типов. А посмотреть здесь есть на что: рукояти – настоящее произведение ювелирного искусства, - пишет издание.

Также отмечается, что ни один другой памятник, ни Киев, ни Чернигов, не даёт такого количества мечей, что отчасти объясняется относительно хорошей сохранностью Гнёздовского комплекса.

Судя по богатству погребений, в которых найдены мечи, они принадлежали представителям высших слоёв общества. Посмотреть на убийственной красоты оружие можно на сайте proshloe.com.

ФОТО: Журнал proshloe.com.

Об одной из находок ранее писала «Комсомолка». Меч был найден в 2017 году на территории Гнездовского комплекса. Сообщалось, что оружие было обнаружено впервые с 1987 года.

Напомним, Гнёздовский археологический комплекс - один из крупнейших в России и Европе, относится к периоду образования древнерусского государства и расположен на обоих берегах Днепра в 13-ти километрах к западу от Смоленска. Его общая площадь почти 200 гектаров.

Гнёздово включает в себя курганный могильник, когда-то насчитывавший более 4500 курганов и несколько поселений. К настоящему времени сохранилось около 1500.

ИСТОЧНИК KP.RU