2019-10-11T10:53:18+03:00
Общество

Отремонтированные улицы в Смоленске стали похожи на реки

Жители столицы региона указали на неработающие ливневки на ряде дорог областного центра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске отремонтированные в рамках нацпроекта улицы стали похожи на реки. Жители столицы региона негодуют: проезжие части невозможно перейти, не промочив ноги, а все потому, что не работают ливневки.

Пользователи соцсетей делятся свежими фотографиями, сделанными после дождя. Улица Попопа, Урицкого, проспект Гагарина… Некоторые участки дорог смоляне называют Венецией.

Ранее в столице региона обсудили реконструкцию улицы Николаева. Общественники предложили властям сохранить деревья, оградить трамвайные пути бордюрным камнем и построить велотротуар

ИСТОЧНИК KP.RU

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