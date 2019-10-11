2019-10-11T12:28:08+03:00
Общество

В Гнездово появится новая спортивная площадка

На строительство объекта планируют затратить 2,6 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Гнездово появится новая спортивная площадка. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы региона Алексея Островского в село Пригорское. Проект подготовлен и уже прошел госэкспертизу, для его реализации потребуется порядка 2,6 млн рублей. К строительству планируют приступить в 2020 году.

Губернатор поддержал решение о строительстве.

- Район большой, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, чтобы как можно больше местных жителей могли заниматься физической культурой и спортом, - сказал Алексей Островский.

Строительство объекта будет проходить в рамках регпроекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», основная цель которого заключается в том, чтобы к 2024 году охватить занятиями спортом более половины жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отремонтированные улицы в Смоленске стали похожи на реки
Смоленский предприниматель едва не лишился дорогой иномарки за долги
В Смоленске в проект реконструкции улицы Николаева внесут изменения
Историки показали фото древних мечей, найденных под Смоленском
В Смоленске отключат холодную воду на проспекте Гагарина
В Смоленске снесут три киоска с едой и ремонтом одежды
В Смоленске построят новый скейт-парк
В Смоленске на ремонт крестной стены потратят 20 млн рублей
В 7 домов Смоленска пришло долгожданное тепло
В Смоленске пропала пожилая женщина
В Смоленске водитель машины «влетел» в столб на трамвайных путях
Железную дорогу в Смоленской области готовят к работе зимой
Смолянин за взятку пограничнику получил год колонии
В Смоленске цены на сельхозпродукцию во время ярмарки снизят на 20%
Смолянка ударила и обокрала подругу
В Смоленске госслужащим повысят зарплату
В Смоленской области в пожарах погибли 53 человека
В Смоленске водителей предупредили об опасной ловушке на улице