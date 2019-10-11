СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-11T12:28:08+03:00

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В Гнездово появится новая спортивная площадка. Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы региона Алексея Островского в село Пригорское. Проект подготовлен и уже прошел госэкспертизу, для его реализации потребуется порядка 2,6 млн рублей. К строительству планируют приступить в 2020 году.

Губернатор поддержал решение о строительстве.

- Район большой, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, чтобы как можно больше местных жителей могли заниматься физической культурой и спортом, - сказал Алексей Островский.

Строительство объекта будет проходить в рамках регпроекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», основная цель которого заключается в том, чтобы к 2024 году охватить занятиями спортом более половины жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU