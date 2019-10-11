2019-10-11T14:30:51+03:00
Происшествия

Стали известны подробности задержания смолянина с крупной партией наркотика

В столице региона и области обнаружили 12 закладок для торговцев низшего звена
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива Погрануправления Смоленской области.ФОТО: из архива Погрануправления Смоленской области.
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Стали известны подробности задержания смолянина с крупной партией наркотика. Напомним, 36-летнего мужчину некоторое время назад задержали в Минске. Полицейским удалось изъять более 7 кг запрещенных препаратов.

По информации пресс-службы регионального УМВД, смолянин содержал склад интернет-магазина по торговле наркотиками. Он делал «закладки» крупных партий для курьеров низшего звена. Накануне задержания полицейские пришли домой к наркоторговцу, но по месту жительства его оказалось. На допросе супруга рассказала, что перед отъездом он оставил сумку, которую нужно было спрятать, и женщина унесла ее на работу. Позднее выяснилось, что в ней более 7,3 килограмм различных видов наркотика.

Мужчину задержали в ходе спецоператиции. В настоящее время он находится на территории Белоруссии. По местному законодательству ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Также в Смоленске «накрыли» 9 наркопритонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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