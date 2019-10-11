2019-10-11T17:04:48+03:00
Происшествия

Смолянин оскорбил и избил майора полиции

Отец школьницы стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта дочери с учениками
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Следственный комитет России.Фото: Следственный комитет России.
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Смолянин оскорбил и избил майора полиции, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Отец школьницы стал фигурантом уголовного дела из-за конфликта дочери с учениками.

По версии следствия, в феврале 2019 года он пришел в школу со старшим инспектором ПДН разбираться в конфликте и, не сдержав эмоций, в кабинете социального педагога в присутствии посторонних оскорбил полицейского, ведущего дело. После этого в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Через некоторое время смолянина вызывали к следователю, но он игнорировал повестки. И тогда к нему домой приехал участковый для исполнения постановления о приводе.

- Встретив подсудимого возле дома, сотрудник полиции сообщил о необходимости проследовать с ним. Но тот ответил отказом, затем зашел в подъезд, где применил к майору полиции насилие, нанеся несколько ударов руками по спине и рукам, - сообщили в СКР.

Приговором суда отец школьницы получил год лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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