СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-12T11:56:22+03:00

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В центре Смоленска на день отключат холодную воду, сообщает городская администрация. «Горводоканал» проведет ремонтные работы.

15 октября с 10.00 до окончания работ воды не будет на ул. Багратиона д. 8/1, 10, 10а, 12/13, 13, 14/12, 16, 22, 23, 24, 25а, 27а, 39, ул. Нахимова, 4, 5 ,6, 7, 9 (школа № 8), 10, 10а.

Водовозы будут дежурить у домов №10 –12 на ул. Багратиона и №6 –10 по ул. Нахимова.

16 октября с 10.00 до окончания работ произойдет отключение домов на ул. Матросова, 5а и пер. Юннатов, 3, 9, 11. Бочка с водой приедет к домам №3, 9 – 11 по ул. Воробьева.

В случаях с перебоями в подвозе воды получить информацию можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

Коммунальщики предупреждают, что по завершении работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.

Ранее в Смоленске в 7 жилых домов пришло тепло после вмешательства прокуратуры. Людям около недели приходилось всеми возможными способами согреваться в холодных квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU