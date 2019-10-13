2019-10-13T12:43:57+03:00
Общество

В Смоленске открыли новый памятник

Монумент посвящен военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация города Смоленска.ФОТО: администрация города Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске открыли новый памятник: монумент посвящен военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Открытие скульптурной группы прошло на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга» 11 октября.

Ранее в сквере появился бюст командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. На протяжении четверти века он возглавлял десантные войска и, без преувеличения, стал ее символом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рано утром в Смоленске насмерть сбили человека
В Смоленске разбили два банкомата в банке
В центре Смоленска на день отключат холодную воду
Смолянин оскорбил и избил майора полиции
Стали известны подробности задержания смолянина с крупной партией наркотика
В Гнездове появится новая спортивная площадка
Отремонтированные улицы в Смоленске стали похожи на реки
Смоленский предприниматель едва не лишился дорогой иномарки за долги
В Смоленске в проект реконструкции улицы Николаева внесут изменения
Историки показали фото древних мечей, найденных под Смоленском
В Смоленске отключат холодную воду на проспекте Гагарина
В Смоленске снесут три киоска с едой и ремонтом одежды
В Смоленске построят новый скейт-парк
В Смоленске на ремонт крестной стены потратят 20 млн рублей
В 7 домов Смоленска пришло долгожданное тепло
В Смоленске пропала пожилая женщина
В Смоленске водитель машины «влетел» в столб на трамвайных путях
Железную дорогу в Смоленской области готовят к работе зимой
Смолянин за взятку пограничнику получил год колонии
В Смоленске цены на сельхозпродукцию во время ярмарки снизят на 20%
Смолянка ударила и обокрала подругу
В Смоленске госслужащим повысят зарплату
В Смоленской области в пожарах погибли 53 человека
В Смоленске водителей предупредили об опасной ловушке на улице