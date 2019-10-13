В Смоленске открыли новый памятник
Монумент посвящен военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга
ФОТО: администрация города Смоленска.
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В Смоленске открыли новый памятник: монумент посвящен военнослужащим и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Открытие скульптурной группы прошло на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга» 11 октября.
Ранее в сквере появился бюст командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. На протяжении четверти века он возглавлял десантные войска и, без преувеличения, стал ее символом.
ИСТОЧНИК KP.RU