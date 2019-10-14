2019-10-14T06:25:36+03:00
Происшествия

Смолянин стал жертвой нового вида мошенничества с продуктами питания

Мужчина заказал и оплатил еду через терминал сотовой связи, но продукты так и не получил
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смолянин стал жертвой нового вида мошенничества с продуктами питания, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Мужчина заказал еду по интернету и оплатил ее через терминал сотовой связи, но доставку продуктов так и не получил.

- В ходе проверки, проведенной сотрудниками полиции, установлено, что перевод денег осуществлялся на абонентские номера, зарегистрированные в Самарской области, - сообщили в полиции.

Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

В Смоленске разбили два банкомата, расположенных в помещении одного из коммерческих банков. Терминалам причинены значительные повреждения. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 400 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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