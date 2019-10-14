СЕГОДНЯ 07:05 2019-10-14T07:05:22+03:00

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Смоленска семья стала участниками нового выпуска «Битвы экстрасенсов». Передача вышла на федеральном канале 12 октября. Съемочная группа побывала в деревне Мольково Кардымовского района.

Участникам популярного шоу предстояло разобраться почему в семье происходят суициды: некоторое время назад счеты с жизнью свел муж героини, затем сын, а два года назад покончил со собой второй супруг. Посмотреть выпуск можно по ссылке.

Ранее жительница Вязьмы нашла жениха на передаче «Давай поженимся». Длинноногая смолянка работает на одном из местных заводов. Это ее третий визит на программу. Ранее женщина сватала свою дочь. В финале программы участница шоу выбрала 48-летнего баяниста.

ИСТОЧНИК KP.RU