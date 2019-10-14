В Смоленске появились новые камеры видеофиксации нарушений

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-14T14:28:46+03:00

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В Смоленске появились две новых камеры видеофиксации нарушений. Приборы установлены на улице Свердлова и «ловят» тех, кто «летает» более 40 км/ч.

Сотрудники областного УГИБДД отмечают, что технические средства появились на участке дороги между домами №47 и 55 из-за частых аварий, которые происходят по вине водителей, превышающих скоростной режим.

Ранее в Смоленске на перекрестке улицы Кирова-проспекта Гагарина появилась желтая «вафельница». Такая разметка ориентирует водителя, где нужно остановиться, если на участке дороги возник затор. Штраф за остановку на «вафельнице» составляет 1000 рублей.

Еще один такой прямоугольник планируют нарисовать на Урицкого-Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU