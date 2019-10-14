В Смоленской области изменится расписание пригородных поездов

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-14T14:43:02+03:00

Коррективы внесены из-за перехода стран Европы и Балтии на зимнее время

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Пресс-служба РЖД сообщила об изменении расписания пригородных поездов. Коррективы вносятся из-за перехода стран Европы и Балтии на зимнее время.

Изменения коснутся нескольких электричек, курсирующих между Вязьмой и Смоленском, Сафоново, Можайском (Московская область). У них передвинется время отправления и прибытия в конечный пункт от 3 до 19 минут.

МЖД приняла меры, чтобы изменения были минимально возможными. Пассажиров просят внимательно смотреть на расписание, планируя поездку. Также возможны дополнительные и точечные изменения.

Ознакомиться с графиком движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU