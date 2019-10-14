СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-14T15:48:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске снесут 6 новых незаконных ларьков, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Павильоны расположены между домами №15 и №17 на улице Ломоносова, в районе жилого дома № 12 на пересечении Рыленкова и проспекта Строителей, еще по два на Рыленкова, в районе жилого дома № 17, и возле дома №30 на Крупской. Предпринимателям дали время – до 22 октября – на самостоятельный снос конструкций, после этой даты объекты демонтирует специализированная организация.

Ранее в столице региона было решено снести три киоска, в двух из них продавали фастфут и местные овощи, а в другом ремонтировали одежду и сумки. Ларьки также оказались незаконными.

ИСТОЧНИК KP.RU