СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-14T17:11:37+03:00

Смолянин ударил ножом подругу во время ссоры. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Смолянин ударил ножом подругу во время ссоры. Женщина получила серьезные травмы, которые врачи охарактеризовали как тяжкий вред здоровью.

По словам сотрудников, областного УМВД, в настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Виновника случившегося удалось задержать. На допросе у следователя, ранее судимый 35-летний мужчина признался в личной неприязни к знакомой, а на преступление его подтолкнуло состояние алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU