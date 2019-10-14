2019-10-14T17:11:37+03:00
Происшествия

Смолянин ударил ножом подругу во время ссоры

Мужчина объяснил агрессию нетрезвым состоянием
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин ударил ножом подругу во время ссоры.Смолянин ударил ножом подругу во время ссоры.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянин ударил ножом подругу во время ссоры. Женщина получила серьезные травмы, которые врачи охарактеризовали как тяжкий вред здоровью.

По словам сотрудников, областного УМВД, в настоящее время пострадавшая находится в больнице.

Виновника случившегося удалось задержать. На допросе у следователя, ранее судимый 35-летний мужчина признался в личной неприязни к знакомой, а на преступление его подтолкнуло состояние алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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