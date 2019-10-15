Смолянка получила 100 тыс. рублей за проект «Мама-предприниматель»

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-15T06:37:08+03:00

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Смолянка Елена Киреева получила 100 тыс. рублей на старт собственного бизнеса на проекте «Мама-предприниматель». Молодая женщина разработала «Уроки доброты», которые нацелены на помощь больным детям при помощи иппотерапии – занятий с лошадьми.

- Проект разработан для женщин, которые находятся в декретном отпуске и матерей несовершеннолетних детей, чтобы помочь начать собственное дело и реализовать идеи, которые не удавалось воплотить самостоятельно, - сообщает инвестпортал Смоленской области. В этом году в проекте приняли участие 26 человек.

ФОТО: smolinvest.com.

Победитель признается, что ее проект появился из-за огромного желания помогать. В ближайшее время смолянка пройдет курсы по иппотерапии, а потом приступит к практике – специальная площадка найдена. Реализовывать навыки Елена будет в нацпарке «Смоленское Поозерье».

К слову, ранее власти региона обсуждали практическое использование зоопарка, расположенного в парке "Соловьиная роща". Планируется, что после завершения строительных работ так также откроется площадка для занятий иппотерапией.

ИСТОЧНИК KP.RU