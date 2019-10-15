2019-10-15T08:07:30+03:00
Происшествия

В Смоленске женщина не смогла продать квартиру из-за долга банку

Жительница столицы региона взяла кредит и не хотела его погашать
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: r67.fssprus.ru.ФОТО: r67.fssprus.ru.
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В Смоленске женщина не смогла продать квартиру из-за долга банку, сообщает регуправление судебных приставов. Ранее смолянка брала кредит и осталась должна кредитной организации около 300 тыс. рублей. Первое время приставы взыскивали долг с зарплаты женщины, но через некоторое время она сменила работу. Потом наложили запрет на продажу квартир смолянки.

- В тот момент женщина намеревалась продать одну из них, но из-за долга сделать это не представлялось возможным. Поняв безвыходность ситуации, должница рассчиталась по долгам и продала имущество, - сообщили в пресс-службе управления. - Исполнительное производство завершено исполнением.

Ранее мужчина за долги чуть не лишился дорогой иномарки. Приставы арестовали автомобиль из-за неоплаты налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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