2019-10-15T09:23:19+03:00
Происшествия

В Смоленске нашли молодую женщину, пропавшую две недели назад

Местонахождение Екатерины Легкодым установлено, написали поисковики в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленске нашли молодую женщину, пропавшую две недели назад. Местонахождение 32-летней Екатерины Легкодым установлено, сообщили добровольцы ПСО «Сальвар» в соцсетях. О состоянии смолянки и причинах ее отсутствия не сообщается.

Ранее в соцсетях отмечалось, что молодая женщина часто приезжала в село Печерск. Почти сутки информация проверялась. Очередные поиски «сальваровцев» закончились положительно.

Ранее также был найден живым мужчина из Новосельцев. Владимир Григорьев пропал 13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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