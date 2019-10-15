СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-15T09:23:19+03:00

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В Смоленске нашли молодую женщину, пропавшую две недели назад. Местонахождение 32-летней Екатерины Легкодым установлено, сообщили добровольцы ПСО «Сальвар» в соцсетях. О состоянии смолянки и причинах ее отсутствия не сообщается.

Ранее в соцсетях отмечалось, что молодая женщина часто приезжала в село Печерск. Почти сутки информация проверялась. Очередные поиски «сальваровцев» закончились положительно.

Ранее также был найден живым мужчина из Новосельцев. Владимир Григорьев пропал 13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU