2019-10-15T12:38:56+03:00
Происшествия

В Смоленске женщину сбили у пешеходного перехода

Пострадавшая доставлена в «Красный крест»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива Смоленской областной Думы.ФОТО: из архива Смоленской областной Думы.
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В Смоленске на Витебском шоссе сбили 54-летнюю женщину. Пешеход шла не по «зебре», но в зоне ее видимости. Авария произошла около 17.20 14 октября.

Виновник ДТП – водитель «КИА». Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу «Красный крест» на карете «скорой помощи».

Ранее на проспекте Гагарина под колесами машины погибла пожилая женщина. Пешеход также пересекала дорогу не по «зебре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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