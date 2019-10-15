В Смоленске женщину сбили у пешеходного перехода
Пострадавшая доставлена в «Красный крест»
ФОТО: из архива Смоленской областной Думы.
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В Смоленске на Витебском шоссе сбили 54-летнюю женщину. Пешеход шла не по «зебре», но в зоне ее видимости. Авария произошла около 17.20 14 октября.
Виновник ДТП – водитель «КИА». Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу «Красный крест» на карете «скорой помощи».
Ранее на проспекте Гагарина под колесами машины погибла пожилая женщина. Пешеход также пересекала дорогу не по «зебре».
ИСТОЧНИК KP.RU