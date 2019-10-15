Смоленские налоговики предупреждают о новой форме расчета по страховым взносам

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-15T14:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Утверждена новая форма расчета по страховым взносам, сообщает пресс-служба региональной налоговой службы. Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@».

В новой форме расчета по страховым взносам учтены, в том числе, последние законодательные изменения в порядке исчисления страховых взносов. Общее количество показателей в расчете по страховым взносам сокращено на 30%. Соответственно существенно снизится административная нагрузка на бизнес, связанная с подготовкой отчетности.

Начиная с отчетного периода первый квартал 2020 года, не позднее 30 апреля 2020 года, расчеты по страховым взносам по новой форме представляют в налоговые органы в электронной форме плательщики, у которых численность работников превышает 10 человек. Плательщики страховых взносов, численность работников у которых 10 человек и менее, вправе представлять расчеты по страховым взносам как в электронной форме, так и на бумаге.

ИСТОЧНИК KP.RU