В Смоленском УФАС назначен новый руководитель
Ведомство возглавил Владимир Фомин
ФОТО: smolensk.fas.gov.ru.
Изменить размер текста:
Владимир Фомин возглавил Смоленское УФАС. До назначения на должность Владимир Михайлович был начальником антимонопольного ведомства в Твери.
Новый руководитель родился в Оренбургской области, имеет большой стаж работы в правоохранительных органах, в УФАС работает более 10 лет.
Ранее был назначен председатель Смоленского областного суда. Евгению Шепелину 54 года и до назначения он был и.о. председателя Саратовского областного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 14 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU