В Смоленском УФАС назначен новый руководитель

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-16T07:02:06+03:00

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Владимир Фомин возглавил Смоленское УФАС. До назначения на должность Владимир Михайлович был начальником антимонопольного ведомства в Твери.

Новый руководитель родился в Оренбургской области, имеет большой стаж работы в правоохранительных органах, в УФАС работает более 10 лет.

Ранее был назначен председатель Смоленского областного суда. Евгению Шепелину 54 года и до назначения он был и.о. председателя Саратовского областного суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 14 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU