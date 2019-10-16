В Смоленске на улице Трамвайный проезд ограничат движение трамваев
Транспорт не будет возить пассажиров ежедневно с 21.00 до 06.00
ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске на улице Трамвайный проезд ограничат движение трамваев. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Борисов. Транспорт не будет возить пассажиров ежедневно с 21.00 до 06.00. О дате снятия ограничений не сообщается.
Власти и сотрудники муниципального предприятия ТТП приносят извинения за доставленные неудобства.
Ранее «Комсомолка» сообщала о масштабных работах на Трамвайном проезде. На улице заменят рельсы, асфальт и обновят тротуары.
ИСТОЧНИК KP.RU