СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-16T10:15:51+03:00

Транспорт не будет возить пассажиров ежедневно с 21.00 до 06.00

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В Смоленске на улице Трамвайный проезд ограничат движение трамваев. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Борисов. Транспорт не будет возить пассажиров ежедневно с 21.00 до 06.00. О дате снятия ограничений не сообщается.

Власти и сотрудники муниципального предприятия ТТП приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Комсомолка» сообщала о масштабных работах на Трамвайном проезде. На улице заменят рельсы, асфальт и обновят тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU