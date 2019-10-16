2019-10-16T10:15:51+03:00
Общество

В Смоленске на улице Трамвайный проезд ограничат движение трамваев

Транспорт не будет возить пассажиров ежедневно с 21.00 до 06.00
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске на улице Трамвайный проезд ограничат движение трамваев. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Борисов. Транспорт не будет возить пассажиров ежедневно с 21.00 до 06.00. О дате снятия ограничений не сообщается.

Власти и сотрудники муниципального предприятия ТТП приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Комсомолка» сообщала о масштабных работах на Трамвайном проезде. На улице заменят рельсы, асфальт и обновят тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24