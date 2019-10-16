В Ярцеве установят бюст Матвею Платову

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-16T10:35:27+03:00

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В рамках спецпроекта «Защитникам Отечества посвящается...», входящего в масштабный региональный проект партии «Единая Россия» «Связь поколений», в Ярцеве будет установлен памятник герою войны 1812 года атаману Платову. Открытие состоится 19 октября 2019 года.

По словам депутата Смоленской областной Думы, координатора проекта «Связь поколений» Нины Куликовских, это событие во многом связано с инициативой ярцевских школьников, серьезно занимающихся изучением истории родного края. В прошлом году ученики Ярцевской средней школы №4 им. О.А. Лосика приняли участие в региональном партийном конкурсе «Смоленщина и Отечественная война 1812 года».

Ребята представили масштабный социальный проект «Памяти верные сыны», который включил в себя сочинения учащихся 1-11 классов, рефераты старшеклассников по патриотике, стихотворения и рисунки. В рамках своего проекта ребята благоустраивали памятники в родном районе. Эта работа не останавливается и сегодня. Ученики школы №4 им. О.А. Лосика поддерживают достойный вид городского сквера, посвященного защитникам Отечества 1812 года, собирают архивные материалы, изучают исторические события.

Год назад школьный коллектив стал победителем в отдельной номинации «Патриотическая инициатива». Оргкомитетом конкурса было принято решение дополнительно поощрить ребят за их активную гражданскую позицию и реальные дела в сфере сохранения памяти о героическом прошлом страны. Именно поэтому бюст выдающегося атамана Матвея Ивановича Платова появится в Ярцеве.

- Город, где молодежь хранит память, изучает разные, в том числе, древние страницы нашей истории - достоин установки памятника одному из героев Отечественной войны 1812 года, - отметила Нина Куликовских.

Бюст будет установлен в Сквере героев 1812 года по ул. Чайковского в 13:30. После церемонии открытия для участников мероприятия будет организована полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU