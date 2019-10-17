2019-10-17T07:20:30+03:00
Общество

В Смоленске отопление дали не всем жителям

Завоздушенные батареи, капремонт жилого фонда, переход на индивидуальное отопление стали причиной холода в квартирах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске отопление дали не всем жителям. Об этом стало известно в ходе совещания членов администрации региона. По словам властей, холодно в квартирах у немалого количества жителей региона.

- Работы по развоздушиванию систем отопления в жилых домах некоторых муниципалитетов не завершены. В частности, продолжают поступать обращения жителей города Смоленска, которые не могут дозвониться до управляющих организаций, либо их обращения остаются без внимания. Кроме того, не подключена к теплу часть объектов в Шумячском районе и областном центре, - сообщил и.о. начальника регионального Департамента по строительству и ЖКХ Константин Ростовцев.

Также есть два проблемных дома в Вяземском районе. В одном нет отопления по причине незавершенных ремонтных работ, проводимых региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов.

А в Шумячском районе в деревне Озерная без отопления остаются 3 многоквартирных и 2 двухквартирных дома – 18 квартир. Причина связана с переводом дома на индивидуальное отопление.

Напомним, в 2019 году отопительный сезон стартовал 25 сентября. Ранее глава региона поручил проработать вопрос по переносу сроков подключения отопления на более раннюю дату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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