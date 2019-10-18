СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-18T16:58:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Музей педотряда «Крылатый» планируют открыть в Смоленске. Разместится учреждение на базе государственного университета на улице Пржевальского. Появление музея обсудил глава региона Алексей Островский и заведующий кафедрой педагогики и психологии СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор, руководитель отряда Николай Сенченков.

О том, что будет в экспозиции, пока не сообщается.

Также на встрече был поднят вопрос организации и проведения профильных смен на территории Смоленской области. Один из ключевых момент связан с оптимизацией маршрутов доставки детей из отдалённых районов к местам отдыха и оздоровления. Также глава региона намерен дать поручение проработать вопрос о выделении в 2020 году дополнительных средств для того, чтобы профильную смену «Сокол» продлить до трех недель.

ИСТОЧНИК KP.RU