2019-10-18T16:58:22+03:00
Общество

Музей педотряда «Крылатый» планируют открыть в Смоленске

Учреждение заработает на базе государственного университета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Смоленский государственный университет.ФОТО: Смоленский государственный университет.
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Музей педотряда «Крылатый» планируют открыть в Смоленске. Разместится учреждение на базе государственного университета на улице Пржевальского. Появление музея обсудил глава региона Алексей Островский и заведующий кафедрой педагогики и психологии СмолГУ, доктор педагогических наук, профессор, руководитель отряда Николай Сенченков.

О том, что будет в экспозиции, пока не сообщается.

Также на встрече был поднят вопрос организации и проведения профильных смен на территории Смоленской области. Один из ключевых момент связан с оптимизацией маршрутов доставки детей из отдалённых районов к местам отдыха и оздоровления. Также глава региона намерен дать поручение проработать вопрос о выделении в 2020 году дополнительных средств для того, чтобы профильную смену «Сокол» продлить до трех недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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