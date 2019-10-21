В домах, 5 садах и 3 поликлиниках Смоленска отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-21T08:54:03+03:00

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В ряде домов, 5 детских садах и 3 поликлиниках Смоленска могут на 4 дня отключить горячую воду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Сегодня коммунальщики намерены приступить к обследованию оборудования теплопунктов.

В зону отключения попадают: Румянцева 2/54, 4 (д/с «Надежда»), 6, 8, Трамвайный пр-д 9 (д/с «Мишутка»), 11 (поликлиника № 3), Шевченко 54А, Попова 84, 86, 88, 90 (д/с «Земляничка»), 92, 94, 96, 98, 2 лин. Красноармейской слободы 3, 5, 7, Водяной пер. 3, Октябрьской рев. 14 (поликлиника УВД), Коммунистическая 22 (д/с № 18), Жукова 9, Рыленкова 15, 17, 19, 21, 23, 25 (д/с «Русская сказка»), пр-т Строителей 11, 13, 15 (поликлиника № 2), 17, 19, Николаева 3, 5, пр-т Гагарина 12/1, 12А, 1 Б, 14/2, Октябрьской рев. 13, Твардовского 20, 20А, 22, 22А, 22Б, М. Октябрьской 10Г, Крупской 44А.

В администрации сообщают, что, если оборудование будет исправно, отключения воды не произойдет.

Ранее «ПК» сообщала об отключении холодной воды в столице региона.

ИСТОЧНИК KP.RU