СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-22T08:47:57+03:00

Два человека пострадали в ДТП микроавтобуса и грейдера под Смоленском. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Два человека пострадали в ДТП микроавтобуса и грейдера под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 15.15 21 октября у населенного пункта Лукшино в Сафоновском районе.

По словам полицейских, 34-летний водитель «Форд Транзит» ехал по трассе и не учел дистанцию до движущегося впереди автогрейдера. От удара передняя часть микроавтобуса превратилась в груду металла.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на ликвидацию пожара выезжали три огнеборца и автоцистерна 14-й пожарной части.

Ранее серьезное ДТП с пятью машинами произошло на улице Шевченко в Смоленске. Машины получили значительные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU