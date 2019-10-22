2019-10-22T08:47:57+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП микроавтобуса и грейдера под Смоленском

Серьезная авария произошла на трассе М1
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Два человека пострадали в ДТП микроавтобуса и грейдера под Смоленском.Два человека пострадали в ДТП микроавтобуса и грейдера под Смоленском.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

Два человека пострадали в ДТП микроавтобуса и грейдера под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла около 15.15 21 октября у населенного пункта Лукшино в Сафоновском районе.

По словам полицейских, 34-летний водитель «Форд Транзит» ехал по трассе и не учел дистанцию до движущегося впереди автогрейдера. От удара передняя часть микроавтобуса превратилась в груду металла.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на ликвидацию пожара выезжали три огнеборца и автоцистерна 14-й пожарной части.

Ранее серьезное ДТП с пятью машинами произошло на улице Шевченко в Смоленске. Машины получили значительные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области ищут пропавших парня и девушку
Пассажира такси задержали с крупной партией наркотика под Смоленском
В Смоленске произошел серьезный пожар на улице Рыленкова
В Смоленске посетитель ресторана устроил конфликт с барменом
Более 6 тысяч человек останутся без горячей воды и тепла в Смоленске
Водитель снял видео, как дети бросаются под колеса машин в Смоленске
В Смоленске трамвайные пути собираются выделить бордюрами
В Смоленске произошло серьезное ДТП с пятью машинами
В Смоленске обновили способы передачи показаний счетчиков
В Смоленске неизвестный водитель сбил 4-летнюю девочку
В Смоленске при пожаре погиб мужчина
В Смоленске машина снесла строительный забор и вылетела на стройплощадку
В домах, 5 садах и 3 поликлиниках Смоленска отключат горячую воду
Под Смоленском автослесарь отремонтировал и разбил чужую машину
В Смоленске отключат холодную воду в 41 доме
В Смоленске мошенники украли у молодого парня 240 тыс. рублей
В Смоленской области 43 человека болели корью
В Смоленске в середине осени распустились одуванчики