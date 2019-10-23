«Смоленскому Поозерью» нужна помощь с зимней подкормкой диких животных

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-23T08:02:07+03:00

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Сотрудники нацпарка «Смоленское Поозерье» просят жителей региона помочь с зимней подкормкой диких животных. С наступлением холодов у лесных обитателей остается меньше возможностей нормально питаться. Поэтому насытить их организм витаминами можно лишь с помощью дополнительных кормовых смесей.

- В первую очередь, в подкормке нуждаются зубры. Как правило, дело это хлопотное и затратное. Спонсоры в меру своих сил и возможностей помогают, но для того, чтобы зима прошла хорошо и животные имели возможность принести по весне здоровых телят, нужны еще корма, - говорят сотрудники парка.

Узнать как и чем помочь животным, можно по телефону + 79203087301 (Георгий Ватиславович Рагонский).

ИСТОЧНИК KP.RU