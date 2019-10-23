2019-10-23T11:43:54+03:00
Общество

Беляевский путепровод в Смоленске откроют для новых маршрутов

С 28 октября по мосту будут ездить больше автобусных маршрутов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске Беляевский путепровод откроют для новых маршрутов.В Смоленске Беляевский путепровод откроют для новых маршрутов.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

Беляевский путепровод в Смоленске откроют для большего количества автобусных маршрутов. По информации сотрудников МУП «Автоколонна 1308», по мосту в прямом и обратном направлении будут ездить 22-й маршрут, соединяющий улицу Автозаводскую и 8-й микрорайон Киселевки, 9-й - САДКИ-Колхозный переулок, 7-й – Корохоткино и площадь Победы. А 50-й «п.Вишенки-ул.Велижская» в сторону Заднепровья проедет по путепроводу, а обратно по улице 12 лет Октября.

Ранее "КП" сообщала о сокращении рейсов дачных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24