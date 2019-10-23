Беляевский путепровод в Смоленске откроют для новых маршрутов

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-23T11:43:54+03:00

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Беляевский путепровод в Смоленске откроют для большего количества автобусных маршрутов. По информации сотрудников МУП «Автоколонна 1308», по мосту в прямом и обратном направлении будут ездить 22-й маршрут, соединяющий улицу Автозаводскую и 8-й микрорайон Киселевки, 9-й - САДКИ-Колхозный переулок, 7-й – Корохоткино и площадь Победы. А 50-й «п.Вишенки-ул.Велижская» в сторону Заднепровья проедет по путепроводу, а обратно по улице 12 лет Октября.

Ранее "КП" сообщала о сокращении рейсов дачных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU