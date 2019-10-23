2019-10-23T10:28:47+03:00
Общество

Власти Смоленска рассказали, как отремонтировать дорогу к дому

Межквартальные и дворовые проезды можно обновить за свой счет или средства муниципалитета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Власти Смоленска рассказали, как отремонтировать дорогу к дому.Власти Смоленска рассказали, как отремонтировать дорогу к дому.
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Городские власти рассказали, как отремонтировать дорогу, соединяющую дворовую территорию с центральными улицами. По словам замглавы Смоленска по градостроительству Контатнтина Кассирова, межквартальные и дворовые проезды можно обновить за свой счет или средства муниципалитета.

- Часть проездов относится к придомовой территории и, таким образом, является общим имуществом собственников жилых домов. В этом случае с точки зрения законодательства мы, к сожалению, не можем ничего сделать. Поэтому есть только два варианта решения – либо собственники проводят ремонт за свой счет, либо посредством общего собрания они отказываются от этой территории и мы включаем ее в реестр для проведения ремонта, - сообщил Кассиров.

При этом, там, где придомовая территория относится к неразграниченной государственной собственности, требуются серьезные бюджетные вложения. В этой связи власти прорабатывают механизмы – в частности, планируют регистрировать такие участки в качестве муниципальных земель и проводить на них соответствующие работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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