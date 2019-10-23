В Смоленске перекроют движение транспорта на перекрестке у ТЦ
На пересечении улиц 25 Сентября и Рыленкова отремонтируют трамвайные пути
ФОТО: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске перекроют движение транспорта на перекрестке улиц 25 Сентября и Рыленкова, сообщают представители городской администрации. Работы пройдут с 23 до 28 октября включительно.
Ранее стало известно, что по Беляевскому путепроводу пустят новые маршруты общественного транспорта. А ряд дачных рейсов, напротив, сократится.
ИСТОЧНИК KP.RU